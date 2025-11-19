Alberto Zangrillo, sfogo sul Genoa: "Ho avuto un tumore, ma nessuno mi cercò"

"Io per il Genoa c'ero sempre e nulla mi ha fermato, neppure una grave malattia oncologica affrontata nel 2024 con terapie inimmaginabili, tra cicli di chemio e radioterapia. Lo sapevano tutti ma dal 18 dicembre 2024 nessuno mi ha mai cercato con una telefonata da Pegli". Sono queste le parole che il professor Alberto Zangrillo di Missaglia, primario del San Raffaele, noto per essere stato lo storico medico di fiducia di Silvio Berlusconi, ha confidato alla Gazzetta dello Sport parlando dell'agrodolce recente esperienza nel mondo del calcio, che lo ha portato a diventare presidente della squadra che ha tifa da sempre. Un'esperienza conclusa con grande tristezza e molti rimpianti.

"Da ragazzino negli Anni 70 andavo a vedere gli allenamenti a Sant'Olcese – ha raccontato, parlando della sua profonda fede genoana - Nel 1988 ero a Modena per lo spareggio con cui evitammo la retrocessione in C. Quell'anno nacque il mio primo figlio, Andrea, il più grande genoano che io conosca. Eppure Andrea adesso ha perso la voglia di andare allo stadio".