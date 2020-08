Flavio Briatore, il raffreddore ignorato in diretta con Porro: "Cosa mi ha detto Zangrillo"

25 agosto 2020 a

a

a

Selvaggia Lucarelli ha preso quasi sul personale il caso di Flavio Briatore, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus. In particolare la giornalista di Tpi ha ricostruito l’ultima settimana di mister Billionaire, basandosi soprattutto sull’intervista concessa a Nicola Porro lo scorso 19 agosto. Briatore era già andato via dalla Sardegna e si trovava a Montecarlo, ma non sospettava di avere il coronavirus nonostante alcuni segnali di allarme: “Abbiamo tre-quattro morti al giorno, gente che era già malata e anziana. Io ho parlato stamattina con Alberto Zangrillo, mi ha detto ‘è un raffreddore’. Io l’altro giorno ho avuto anche la febbre. Era un raffreddore, non esistono più raffreddori, tumori e polmoniti, è tutto coronavirus. Ci tengono per le p***e così”. La Lucarelli ovviamente si augura che Briatore guarisca al più presto, in modo che possa spiegare come è stato possibile “avere una condotta tanto discutibile, frequentando persone, locali e girando per l’Europa senza porsi la domanda: non è che ho il Covid?”. Selvaggia ne ha anche per Zangrillo: “Ci spieghi come mai non gli ha detto di non muoversi, di isolarsi e di chiamare la Asl sarda, per esempio. Perché a quanto pare, il famoso virus clinicamente morto dà ancora segni di preoccupante vitalità”.

“Se lui muore…”. Briatore ricoverato, Sgarbi si gioca tutto contro gli allarmisti esaltati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.