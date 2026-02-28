Sanremo 2026, il bacio lesbo di Levante e Gaia censurato? Le clamorose parole del regista

Ed ecco il primo "caso-censura" al Festival di Sanremo 2026. Arriva nel cuore della quarta serata, quella delle cover. Ad accendere l'Ariston e i social sono Levante e Gaia, che si scambiano un bacio saffico al termine della loro esibizione, sulle note de I maschi di Gianna Nannini.

Un bacio visto e bene dai presenti in teatro ma solo intuito a casa, visto che l'inquadratura si allarga proprio sul più bello. Lo zoom sui social non lascia spazio a dubbi. E si moltiplicano, sempre sui social, le critiche di chi punta il dito contro la regia 'colpevole' di non aver ripreso di proposito la scena.

"Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia", spiega poco dopo all'agenzia Ansa proprio il regista del Festival Maurizio Pagnussat, rispondendo alle accuse di alcuni utenti dei social che hanno criticato la scelta di allargare l'inquadratura. "Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l'avessero fatto un attimo prima - spiega - ma c'è un rituale per il cambio di palco".

Nel frattempo però era montata la protesta sui social, scatenata anche da Selvaggia Lucarelli su Instagram. "Beh in effetti censurando un bacio tra due donne ci riporterete tutti ad arrivare vergini al matrimonio e a fare sei figli di cui tre si arruoleranno nell’esercito e tre - le femmine - in cucina col grembiule griffato 'cibo italiano patrimonio UNESCO' - è il suo post, ironico ma polemico -. Che poi il bacio tra donne ha smesso di scandalizzare qualche anno fa, non l’avrebbe cag***to nessuno. Così, in compenso, ne parlano tutti. Geniale".