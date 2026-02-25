Libero logo
di
mercoledì 25 febbraio 2026
GfVip, ora è ufficiale: arrivano Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

1' di lettura

Il Grande Fratello Vip, in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, vedrà Ilary Blasi alla conduzione, affiancata da due opinioniste d'eccezione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Confermate, quindi, le indiscrezioni che circolavano online già da giorni. Se per la giornalista conduttrice del Tg5 lo studio del reality non è affatto nuovo, diverso il discorso per la Lucarelli, che vi approda per la prima volta. 

Cologno Monzese in una nota annuncia anche che "il format di Endemol Shine Italy torna con molti nuovi elementi, mantenendo l'identità che lo ha reso un fenomeno mondiale". Per la Blasi si tratta di un ritorno al GfVip dopo otto anni. Ancora nessuna anticipazione, invece, sui concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia. Stando ai rumors, però, tra i nomi circolerebbero quelli di Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia, Paola Caruso, Francesca Manzini, Barbara Prezia e Marco Berry. Il corteggiamento nei confronti della Lucarelli, secondo FanPage, sarebbe durato mesi. Dopo la partecipazione al GfVip, poi, l'opinionista vorrebbe tornare in Rai per la nuova stagione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Sanremo 2026, l'ultra-centenaria Gianna fa impazzire sinistra e Selvaggia Lucarelli: "Ciao ciao ai fascisti"

Sanremo 2026 ha cominciato col botto… sì, con il botto consueto di polemiche, ma anche gaffes e imprevisti...
