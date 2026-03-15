Sport, divertimento, food e funky house... ecco il divertimento italiano nella primavera-estate 

Che primavera ed estate 2026 saranno per divertimento, relax, sport praticato e dintorni, in Italia? Dopo un lungo e sonnolento inverno, si sta, finalmente, di nuovo all'aperto. E non solo.

Tutto si mescola, in questa nuova stagione. Ad esempio, è un piacevole mix di pugilato, show e hip hip ciò che ci si gode durante gli eventi TAF. A Milano il 23 maggio, all'Allianz Cloud tra gli altri si sfideranno Dario Morello e Paolo Bologna, per il titolo EBU Silver dei pesi medi. Ma tra un incontro e l'altro, sul ring saliranno anche molti protagonisti della scena musicale. E che succede la sera dopo, il 24 maggio, ancora all'Allianz Cloud? Prende vita PetrosyanMania, gala internazionale di sport da combattimento organizzato dai fratelli Petrosyan. “Raccontiamo un movimento di pugili e fighter in crescita, di cui si parla troppo poco. Spesso che è a bordo ring poi si allena anche in palestra... e vuol divertirsi anche con show e spettacolo, non solo con lo sport», spiega Lorenzo Tiezzi, direttore di InveXtra Magazine.

Spostandosi in Romagna, proprio nello stesso weekend, torna OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna, gara internazionale di nuoto in mare a cui partecipano centinaia e centinaia di nuotatori provenienti da decine di paesi nel mondo. Si nuotano 2, 5 o 10 km, che in mare sono proprio tanti, in sicurezza... e poi si fa festa. Guarda caso, a fine maggio a Milano Marittima torna pure Villapapeete, grande disco estiva legata al Papeete Beach, che apre già a Pasqua, come ogni anno. Lo spirito dei beach party di questo spazio, gratuiti e per tutti, in cui però chi lo desidera può regalarsi il miglior champagne, rappresenta bene il divertimento di questo periodo, che è pop e variegato.

La nuova stagione in Romagna inizia con il ritmo giusto: il 12 aprile, al MIR di Rimini, la fiera che mette insieme tecnologie per la musica e lo show, la festa da non perdere è probabilmente Priscilla The Party, che prende vita all'Embassy. E' organizzata dallo staff di Acetone, label italiana, specializzata in funky house, ha grande successo nel mondo e mette insieme tanti talenti, tra cui Jens Lissat, Nari, Steve Tosi, Max Magnani e Michelle C. Al mixer per l'evento anche artisti esperti come Alex Gaudino, The Cube Guys, Joe T Vannelli, Gambafreaks, Stefano Pain... Perché far ballare oggi è dura, ci vuole davvero professionalità. E ci vogliono brani come “Dog’s Advenger”, prodotta da Panico, dj italiano che ha scelto per questa canzone le voci magiche di artisti come Dollarman e Makedah. «Groove dancehall, sonorità pop-dance contemporanee, melodia immediata, energia», spiega Panico. «Oggi un solo ritmo non basta».

«A breve a Sharm daremo vita ad un nuovo spazio aperto 24 ore al giorno, un club che sarà molto italiano», risponde Manuel Dallori di The Beach Luxury Club. «'Italian Taste, Global Groove, 24 Hours Experience', la nostra proposta potremmo riassumerla così, con tante cose belle da fare, nel momento in cui si ha voglia di farle. E' una proposta pensata per un pubblico adulto, internazionale ed esigente, che vuol regalarsi il meglio».

Tornando in Italia e sostandosi al Sud, a Gallipoli, altro luogo simbolo del divertimento giovanile, dal 13 giugno tornano i party della Praja, punta di diamante delle tante proposte firmate Musicaeparole. Lo staff ha già comunicato cosa succederà ogni notte da settimana, perché ognuno possa organizzarsi e divertirsi di più.

Risalendo l'Italia verso Bergamo, al Bolgia, gli eventi vengono annunciati ormai con un mese di anticipo circa, spesso ancora prima. Il sound, in una delle grandi discoteche italiane più attive, spazia tra tech house e hard techno, perché ogni tendenza musicale di per sé, oggi, stanca. All'Hotel Costez, in Franciacorta, per tutta la primavera si continuerà a ballare... e la domenica anche a mangiare, tra show cooking e proposte originali. Il ritmo è alto, la qualità delle proposte tra drink e piatti, anche.