Immigrazione, Annalisa Chirico contro Giuseppe Conte: "Osannava l'accordo di Malta, italiani abbandonati"

“Quasi 900 migranti sbarcati a Lampedusa nelle ultime 48 ore mentre tre nigeriani positivi al coronavirus prendono a morsi i medici per fuggire. Come prevedibile, l’accordo di Malta così osannato da Giuseppe Conte e stampa compiacente ha prodotto zero”. Così Annalisa Chirico ha commentato l’emergenza rappresentata dall’immigrazione clandestina, ma taciuta dal governo. “L’Italia da sola fino a quando?”, si domanda la giornalista de Il Foglio, che giustamente pone l’attenzione sulla situazione esplosiva di Lampedusa. Nella notte lo sbarco di circa 450 migranti arrivati a bordo di un peschereccio ha alimentato ulteriormente le tensioni: fra l’hotspot dell’isola e il centro di accoglienza ci sono 1.526 migranti, un numero esagerato rispetto alla capienza prevista. E al momento non risultano trasferimenti programmati: per questo è montata la protesta del governatore Nello Musumeci e di diversi sindaci, anche di sinistra. “Mi rivolgo direttamente al premier Conte - è stato l’ultimo appello del presidente della Regione - la Sicilia non può continuare a pagare l’indifferenza di Bruxelles e il silenzio di Roma. E ieri abbiamo anche sentito qualche irresponsabile pronunciare frasi incomprensibili come ‘non esiste l’emergenza’”.

