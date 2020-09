Silvio Berlusconi positivo, Selvaggia Lucarelli provoca: "Ha la prostatite, non il Covid"

03 settembre 2020 a

"Secondo me Silvio Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid". Selvaggia Lucarelli ha deciso di commentare la positività del Cav con un'ironia forse fuori luogo, come hanno cercato di farle notare diverse persone che non hanno gradito la sua battuta sul coronavirus. Anche perché se Flavio Briatore era stato la bandiera dei cosiddetti "negazionisti" e quindi la "spernacchiata" tutto sommato un po' se l'era cercata, Berlusconi è sempre stato molto prudente, descrivendo fin dal principio il Covid come una cosa seria. In più il Cav ha 83 anni e scherzare sulla sua salute è una caduta di stile: fortunatamente è asintomatico ed è in isolamento domiciliare ad Arcore, dove continuerà a lavorare in vista delle elezioni regionali ed amministrative. Ovviamente subito dopo la notizia della positività, in rete è tornato a circolare il video dell'incontro tra Briatore e Berlusconi, avvenuto il 12 agosto: in quell'occasione l'ex premier ha fatto un'eccezione sul distanziamento per pochi secondi di video, ma è difficile che possa aver preso il virus dall'imprenditore del Billionaire perché il tempo di incubazione è tra i 2 ed i 12 giorni e il Cav aveva fatto un doppio tampone, risultato negativo il 25 agosto.

