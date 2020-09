Berlusconi positivo, Roberto Maroni a In Onda: "Se tutte le sue precauzioni non sono bastate, cosa accadrà con la scuola?"

02 settembre 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi è il principale argomento di discussione a In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e David Parenzo su La7. Il Cav è risultato positivo al coronavirus, ma è asintomatico ed è già in isolamento domiciliare ad Arcore: non è bastata la grande prudenza mostrata in materia di Covid, che l’ex premier ha sempre considerato una questione molto seria. “Sono certo che ne uscirà bene - ha dichiarato Roberto Maroni - ma sono preoccupato sapendo quanto è stato prudente. Nonostante tutte le precauzioni che ha messo in campo in questi mesi per evitare il contagio, il virus è comunque arrivato anche a lui. Mi preoccupa ciò che potrebbe succedere ad esempio con la scuola: se tutte le precauzioni di Berlusconi non sono servite ad evitare il contagio, basteranno quelle minori previste per la scuola? Se dovesse diffondersi il virus nelle aule, il ritorno della pandemia - ha chiosato Maroni - avverrebbe in maniera drammatica e incontrollata”.

“Mi è successo anche questo ma…”. Berlusconi, le prime parole dopo la positività al coronavirus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.