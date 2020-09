Silvio Berlusconi, le prime parole dopo la positività al coronavirus: "Mi è successo anche questo ma..."

02 settembre 2020 a

“Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia”. Sono queste le prime parole di Silvio Berlusconi - riportate dall’Adnkronos - dopo essere risultato positivo al coronavirus. La notizia ha fatto il giro del mondo, e non potrebbe essere altrimenti dato che l’83enne ex premier è conosciuto praticamente ovunque. Fortunatamente il Cav è asintomatico e si è già messo in isolamento domiciliare ad Arcore, dove continuerà a lavorare in vista delle elezioni regionali. “Il controllo era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna”, ha dichiarato il suo medico curante, Alberto Zangrillo. Qualcuno ha subito individuato in Flavio Briatore “l’untore” di Berlusconi, ma in realtà i due si erano incontrati il 12 agosto ed il 25 l’ex premier era risultato negativo ad un doppio tampone: secondo Dagospia si sarebbe trattato di un contagio familiare, con diversi figli e nipoti del Cav che avrebbero contratto il virus e lo avrebbero poi passato anche a lui.

