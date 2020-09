Coronavirus, sfogo di Flavio Briatore dopo le accuse di aver contagiato Silvio Berlusconi: "Basta mi avete rotto"

03 settembre 2020 a

"Adesso mi avete rotto", non ne può più Flavio Briatore delle domande di chi gli chiede se è stato lui ad attaccare il Covid 19 a Silvio Berlusconi. Taglia corto alla domanda di un giornalista di La Stampa che al telefono gli chiede: Scusi, ma Berlusconi è un'altra delle persone che lei ha incontrato in quei giorni tra Porto Cervo e Porto Rotondo. Ora il collegamento sul contagio sembra chiarissimo: teme di essere stato lei a contagiarlo? «"a che c'entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro E adesso mi avete rotto".

Chissà se dipende da quell'incontro ma anche secondo Emilio Fede è improbabile che la figlia Barbara lo abbia contagiato perchè "sono molto attenti". Silvio Berlusconi, già il 25 agosto, il giorno del ricovero di Flavio Briatore, si sottopose al doppio tampone per il Covid che però risultò negativo. Quel giorno rientrò ad Arcore come da programma e riprese il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali.

Nel periodo precedente il Cavaliere aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, che venne ricoverato al San Raffaele per il Covid e nei giorni successivi poi dimesso.

