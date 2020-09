Rita Dalla Chiesa sulla famiglia Berlusconi: "Trattamento disumano. Vergognoso buttare fango su Barbara"

05 settembre 2020 a

Accuse incrociate, articolesse ed insinuazioni, gli insulti di Carlo De Benedetti, retroscena al sapor di fango che additano i figli, in particolare Barbara. Dopo la positività e il ricovero di Silvio Berlusconi il "circo" è impazzito, in quello che Rita Dalla Chiesa definisce un "trattamento" disumano della famiglia del leader di Forza Italia. Lo sfogo della conduttrice piove su Twitter, dove scrive: "Posso dire che trovo disumano tutto quello che la famiglia di Berlusconi è costretta a subire in queste ore? Posso dire che è vergognoso questo buttare fango e responsabilità sulla figlia?", e qui il riferimento è chiaramente a Barbara, che si è duramente sfogata con la stampa che la ha ritratta come "lady movida", in un'operazione assai discutibile. "Purtroppo il virus non guarda in faccia a nessuno. Non ha pregiudizi, lui", conclude tagliente Rita Dalla Chiesa.

