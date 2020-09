Lapo Elkann estremo: "Una leggere per sbattere in galera chi va in giro positivo al coronavirus"

Francesco Fredella 05 settembre 2020 a

a

a

Parte all’attacco. Adesso Lapo Elkann non fa sconti a chi. “Va arrestato chi è andato in giro con il coronavirus fregandosene”, tuona Lapo a SkyTg24. “Non voglio essere duro, ma realisticamente parlando la gente che aveva il Covid e se ne è fregata, andando in giro, in un Paese civile dovrebbe essere messa in prigione, perché mette a repentaglio la vita degli altri", continua. Le sue parole sono durissime contro i negazionisti e quelli che non rispettano le regole: dalle mascherine al distanziamento. Passando per tutte le altre regole che gli esperti chiedono di rispettare.

Lapo Elkann, Joana? Il segreto della sua nuova donna: occhio, qui cambia tutto

“Il contagio è cresciuto nella fascia dei 20-40 anni, tra i giovani e tra coloro che non sono più tanto giovani. Vanno adottate misure più severe: se uno ha il Covid e va in giro fregandosene, bisognerebbe fare una legge per mandarlo in prigione”, dice il nipote di Gianni Agnelli che adesso ha voltato pagina ed è una persona matura. “Non si può fare una legge così dura, ma la realtà è che si mette in pericolo la vita degli altri e questo è un crimine”, conclude Lapo mandando un messaggio di solidarietà a Silvio Berlusconi (ricoverato al San Raffaele per precauzione dopo essere risultato positivo al Covid).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.