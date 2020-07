Lapo Elkann vende due auto extra-lusso della sua collezione. Svolta totale: "Per vivere bene..."

17 luglio 2020 a

Ha cambiato vita, Lapo Elkann. E dopo l'amore ritrovato (l'ex pilota di rally Joana Lemos) il rampollo di casa Agnelli dice addio anche alle vecchie passioni "da scavezzacollo". Sarà "meno imprenditore e più benefattore", racconta al settimanale Grazia. Un svolta sociale (lotta contro le tossicodipendenze attraverso la sua fondazione LAPS) che è prima di tutto privata: "Ho selezionato gli amici, ho eliminato tutte le persone negative. Ho ridotto le mie necessità, separandomi da molti oggetti materiali perché ho capito che, per vivere bene sono necessari affetti veri e le cose essenziali".

Il suo nuovo motto: "Non voglio essere quello che piace agli altri, ma una persona vera e onesta". Anche per questo ha deciso di mettere in vendita anche "due auto che mi stanno molto a cuore. Modelli unici il cui ricavato saranno destinati a Scelgo Giusto, un progetto di recupero di giovani con problemi di tossicodipendenza e rischio di caduta in substrati criminali, e a Connessione vitale, per contrastare le dipendenze digitali". Addi bolidi extralusso: la vita di Lapo ora è più "slow".

