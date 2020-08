Lapo Elkann su Mario Draghi: "Molto meglio lui che Beppe Grillo e compagni"

19 agosto 2020 a

Anche Lapo Elkann è intervenuto per commentare la notizia politica più importante delle ultime ore, ovvero l’intervento di Mario Draghi al meeting di Rimini. L’ex numero uno della Banca centrale europea ha affrontato il tema del “peso dei giovani” e ha espresso concetti importanti, quali “troppi sussidi” e “debito buono e debito cattivo”. Un intervento che ha colto alla sprovvista Giuseppe Conte, che si sente sempre più messo in discussione, anche dagli stessi alleati dato che dalle parti del Partito democratico hanno accolto con scroscianti applausi le parole di Draghi. “Siamo arrivati al punto in cui chi ha osannato Beppe Grillo e compagni per anni adesso vuole spiegarci che il problema è Draghi. Io dico - ha scritto Lapo Elkann sul suo profilo Twitter - che per l’Italia senza un minimo dubbio è meglio, ma molto meglio avere più Draghi e meno Grillo”. Il commento del rampollo di casa Agnelli ha avuto un ottimo riscontro, segno che non è l’unico a preferire l’ex presidente della Bce al Movimento 5 Stelle, che ormai si è giocato tutta la credibilità già da un pezzo.

