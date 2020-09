Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Provo tenerezza per com'è ridotto il Pd. Conte? Il 21 commissariato o a casa"

08 settembre 2020 a

"Provo tenerezza per come si è ridotto il Partito Democratico". Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Stasera Italia, picchia duro su Nicola Zingaretti, i dem e il premier Giuseppe Conte. "I dem si sono ridotti ad applaudire come salvatore il premier, un onesto signore che viaggiava in seconda classe e si è ritrovato sull'Orient Express".

Conte, ironizza la Maglie, ha davanti a sé una prospettiva piuttosto inquietante. "Va dove lo porta il cuore, va dove può restare appeso in una situazione molto difficile". "Il 21 settembre - conclude la giornalista di dichiarate simpatie sovraniste - potrebbe trovarsi come minimo commissariato, come massimo costretto ad andare a casa".

