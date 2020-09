Coronavirus, le profezie di Bill Gates: "La pandemia finirà nel 2022". E sui complottisti: "Mi hanno smascherato"

15 settembre 2020 a

Secondo Bill Gates il "coronavirusfinirà solo tra due anni". Il magnate americano di Microsoft in un'intervista a La Stampa boccia la risposta americana alla pandemia, disastrosa, e avverte che l'autunno minaccia di riportarci ai drammi della primavera, se non ci saranno gli interventi necessari. Insomma previsioni catastrofiche tranne che sul fronte vaccini, Gates prevede che almeno tre saranno autorizzati entro la fine dell'anno, anche se per vedere la vera fine del virus, appunto, dovremo aspettare il 2022.

"La notizia buona è che abbiamo diversi vaccini promettenti, e potrebbero ricevere l'autorizzazione all'uso di emergenza dalla Fda o dalla Mhra entro fine anno, o certamente all'inizio del prossimo. Mi aspetto che due o tre l'avranno. Alcuni pensano prima di novembre (data delle presidenziali Usa, ndr), però non è probabile. La Pfizer è l'unica che potrebbe riuscirci, ma molti altri dovrebbero avere i dati dei test entro l'inizio dell'anno prossimo. Il primo vaccino potrebbe non essere quello definitivo, servirà altro lavoro sui secondari"

Infine la battuta sui "no vax", "mi chiedo come abbiano scoperto il mio complotto..", scherza, "Sul serio. Questa storia è così bizzarra, che quasi dovresti trattarla con umorismo. Però è un problema molto grave, perché se ci accusi di fare cose diaboliche limiti il nostro lavoro. Poi la gente non mette le maschere o rifiuta il vaccino.

Per raggiungere l'immunità servirebbe che lo facesse almeno il 60% della popolazione, ma sarebbe meglio l'80 o il 90%. Negli Usa, però, il 40% della popolazione non è convinta. Ironicamente, in maggioranza sono elettori repubblicani". Un attacco al presidente degli Stati Uniti Trump e al suo governo "L’amministrazione", dice, "non collabora con l’Oms.

Sono in disaccordo, lo considero un errore. È increscioso che molte dichiarazioni del presidente abbiano fatto percepire una certa contrarietà alla riuscita della sperimentazione sui vaccini. Quando sarà finita, gli Usa dovranno fare un esame molto approfondito, per capire come prepararsi alla prossima pandemia".

