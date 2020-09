Osho, Andrea Scanzi contro Federico Palmaroli: "Va alla cena di Fratelli d'Italia, è fascista"

17 settembre 2020 a

Vette comiche nel "duello" tra Andrea Scanzi e Federico Palmaroli, il vignettista satirico dietro la pagina Facebook cult "Le frasi di Osho" e protagonista ogni giorno in prima pagina sul Tempo coi i suoi foto-commenti in romanesco. Palmaroli parteciperà a un evento di Fratelli d'Italia ad Arezzo, in vista delle elezioni regionali, e il giornalista-star del Fatto quotidiano non se ne dà pace: "Le più belle frasi di Osho? No, le più belle frasi dei fascio!".

asta pochissimo però a Palmaroli per rispondere a tono: "Te sei dimenticato de mette le foto di Italia 5stelle dello scorso anno dove ho partecipato per lo stesso identico motivo: fare satira. Così come è capitato alle Feste dell'Unità. Sei giornalista? allora documentati prima de scrive str***e". E tra gli stessi followers di Scanzi sono molti di più coloro che danno ragione a Osho piuttosto che al "travaglino".

