Elisabetta Gardini, sexy tra le vigne con scollatura da urlo: come non si era mai vista, una foto strepitosa

"Buongiorno, splende il sole in tutta Italia". Così Elisabetta Gardini in una foto pubblicata sul suo profilo Twitter nel giorno delle elezioni, referendum e regionali. Un giorno importantissimo per il suo partito, Fratelli d'Italia, che potrebbe uscire da questa tornata elettorale ancor più forte e ancor più lanciato verso l'obiettivo di diventare, un giorno, primo partito a livello nazionale. Ma qui, non si parla di politica. Si parla semmai della foto postata dalla Gardini, davvero bella e seducente. Eccola con cappeglio di paglia in testa tra le vigne a vendemmiare. Sorrisone stampato in faccia e camicia bianca aperta, la Gardini sfoggia un'ampia scollatura. Come detto, davvero sexy.

