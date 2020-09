Grande Fratello Vip, Enock Balotelli messo a nudo da Peracchi: "Donne in casa?", una succosa verità

Francesco Fredella 16 settembre 2020 a

Fisici scolpiti. Enock Balotelli e Lucas Peracchi sono due bronzi di Riace. Se date un’occhiata al profilo Instagram di Lucas restate senza fiato. Addominali, muscoli, tatuaggi e tanto amore per una natura incontaminata dove il fidanzato di Mercedesz Henger si sente a proprio agio. Senza giacca e camicia, ma solo in boxer a torso nudo. E il siparietto super sexy è servito su un piatto d’argento. Lui, da tempo, è legato al fratello di Balotelli da una sincera amicizia. “Ci alleniamo insieme. E’ il mio antidoto. Mi fa morire dal ridere: trasmette allegria. Deve essere se stesso e vincerà”, racconta Lucas Peracchi in diretta nel digital space di RTL102.5 (Viaradio). “Sono sicuro che possa vincere lui questo Grande Fratello Vip. Prima di farlo esplodere deve succedere qualcosa di veramente grave. E’ molto difficile farlo arrabbiare. Ed è questo il suo punto di forza”, continua il fidanzato di Mercedesz Henger.

“Prima di entrare nella casa era teso e preoccupato. Gli ho detto di essere tranquillo. E’ la carta vincente. Sono certo che mi ascolterà”, dice Lucas. Per lui Enock si trova di fronte ad una grande possibilità. Ma assicura: “Non perderà la testa per nessuna donna nella casa. E’ fidanzato. Fedele. Conosco bene lei, che è amica di Mercedesz e si amano tanto”. Il sorriso di Enock ha conquistato tutti. Le donne stanno impazzendo per il suo sex appeal. E c’è chi spera, sui social, di assistere ad una sua doccia sexy. Un siparietto per adesso censurato dal costume boxer rosso. Ma i muscoli sono ben in vista lo stesso.

