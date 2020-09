Bianca Guaccero, dagli slip spunta il segreto più intimo: sorpresa piccantissima sopra al lato B

17 settembre 2020 a

Rigorosamente su Instagram, Bianca Guaccero svela un suo segreto. Piuttosto intimo. "Bye bye summer", addio estate, scrive la conduttrice Rai in calce alla foto che potete vedere qui sotto. Sorriso, la mano tesa per il saluto all'estate e sullo sfondo l'acqua di una piscina. Già, Bianca Guaccero si mostra in bikini, un costume coloratissimo tra palme e stelle. Ed è proprio con la complicità del due-pezzi che la meravigliosa Bianca svela il suo segreto intimo. Si tratta di un vistoso e bellissimo tatuaggio che spunta dagli slip, proprio sopra al lato B: il volto si tratta del volto di una donna, con lunghi capelli castani. Un dettaglio molto sexy, apprezzatissimo dai fan di una sempre più bella e coinvolgente Bianca Guaccero.

