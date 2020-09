Maratona Mentana, inizio con gaffe: Mitraglietta non è in studio, il video dietro le quinte

21 settembre 2020 a

a

a

Inizio con gaffe a La Maratona di Enrico Mentana su La7. Già, perché dopo il tg il collegamento passa a Mitraglietta, per il lungo speciale su regionali e referendum costituzionale. Peccato però che in studio, quando le telecamere si accendono, ancora non ci sia. Ma che è successo? Ce lo svela questo video rilanciato dall'account de La7: a Mentana mancava il microfono. E così ecco le operazioni frettolose di "vestizione" per Mentana, riprese dietro le quinte. Dunque, il conduttore sbuca dalle tendine al grido di "eccoci qua, eccoci qua". Insomma, per il direttore soltanto qualche secondo di spiazzante ritardo. Che la maratona, adesso, cominci.

"Non esistono più". Enrico Mentana e la fine del M5s: ecco che razza di roba sono diventati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.