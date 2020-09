Pasquale Tridico, Guido Crosetto in sua difesa: "I professionisti bravi si pagano, non poteva guadagnare 62 mila euro l'anno"

26 settembre 2020 a

Tutti a criticare Pasquale Tridico e il suo aumento esponenziale di stipendio tranne lui: Guido Crosetto. Impensabilmente il fondatore di Fratelli d'Italia, oggi imprenditore, ha spezzato una lancia a favore del presidente dell'Inps. E lo ha fatto su Twitter dove scrive: "È nota la mia disistima per Tridico ma il Presidente dell’Inps non può guadagnare 62k di €, l’anno. Perché è impensabile che per quella cifra ci vada un professionista di alto livello. Semplicemente perché quelli bravi,sul libero mercato, ne guadagnano di più, al mese....".

Tridico, in piena estate e silenziosamente, è passato da guadagnare 62 a 150 mila. Un aumento, addirittura, con effetto retroattivo, ma che per Crosetto non può creare scalpore. Secondo lui infatti i professionisti si pagano. E queste sono le conseguenze.

