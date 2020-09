Annalisa Chirico, faccia a faccia con Matteo Salvini: "Eurofascisti no", la chiave per un nuovo trionfo

28 settembre 2020 a

Matteo Salvini e Annalisa Chirico si sono ritrovati faccia a faccia a Live-Non è la D'Urso della domenica di Canale 5, che Barbara d’Urso ha scelto di aprire con una discussione politica, in competizione (anche) con Massimo Giletti e Fabio Fazio. Tra l’altro ne è uscita vincitrice all'Auditel, segno che invitare il segretario della Lega non è mai una cattiva idea a livello di ascolti. In particolare si è parlato molto del modo in cui il Carroccio intende relazionarsi con l’Europa, visto che negli scorsi giorni si erano fatte strada indiscrezioni su una possibile virata dei leghisti verso il Ppe. “Pensa di essere credibile - ha domandato la Chirico - nel puntare a Palazzo Chigi senza rivedere la strategia a Bruxelles? Se sta con gli anti-euro duri e puri è difficile allargare il respiro politico del suo partito”. Insomma, per la giornalista de Il Foglio va bene essere eurocritici, ma bisogna fare attenzione a non finire per essere definiti eurofascisti: “Noi chiediamo all’Europa il rispetto per l’Italia - ha replicato Salvini - ci tratta ancora come un campo profughi, a voi sembra normale che in Sardegna siano sbarcati 130 immigranti portati da una nave tedesca che era stata respinta da Malta e Francia? Io voglio solo che l’Italia venga rispettata, non chiedo il voto degli italiani per andare a fare il baciapile di Macron e Merkel, con tutto il rispetto per loro”.

