Sondaggio Swg per Mentana, dopo le regionali gode solo la Meloni: pronto il sorpasso al M5s, quanto guadagna

Passate le elezioni regionali, al Tg di La7 è tornato il sondaggio Swg appositamente confezionato per Enrico Mentana. Dopo quattro settimane di silenzio sono quindi tornate le intenzioni di voto degli italiani: la variazione più importante in positivo è quella fatta registrare da Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italia ha guadagnato un punto e mezzo in un mese ed è salita al 15,8%. Il primo partito resta sempre la Lega di Matteo Salvini, che però sembra aver accusato il colpo delle regionali: è data al 23,8%, in calo di 2,5 punti. Alle spalle del Carroccio c’è sempre il Pd, che però è sempre fermo al 20%: oltre non riesce ad andare, il +0,1 fatto registrare nelle ultime quattro settimane è eloquente in questo senso. Per quanto riguarda il M5s, ormai sembra inevitabile il sorpasso di Fdi: i grillini sono rilevati al 16% (+0,2), stanno per perdere lo status di terzo partito italiano dopo aver già perso quello di primo.

