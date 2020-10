Coronavirus, Fabrizio Pregaliasco: "Ricoveri in terapia intensiva quintuplicati, non si possono escludere lockdown locali"

02 ottobre 2020 a

Tra chi prevede il peggio c'è il virologo Fabrizio Pregliasco. Ovviamente, si parla di coronavirus. E l'esperto dice la sua a Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. Si parte dai dati, allarmanti, dell'ultimo bollettino in particolare: "Dobbiamo tenere sott'occhio i ricoverati in terapia intensiva, sono quintuplicati rispetto a luglio. Occorre massima attenzione", premette. Ma il punto è che Pregliasco non esclude nuovi lockdown, inizialmente locali, nel caso in cui la curva di contagi e il numero di ricoveri continuassero ad aumentare: "Nuovi lockdown a livello locale non si possono escludere - ribadisce -. Già sui social mi hanno dato del menagramo, ma non lo sono", conclude preoccupato.

