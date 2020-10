PiazzaPulita, la bordata di Giovanni Floris: "Coronavirus? Non abbiamo un presidente folle", una speranza per l'Italia

08 ottobre 2020 a

L'emergenza coronavirus è tornata a farci paura, con la curva dei contagi in netta ascesa. L'Italia teme un ritorno a marzo e aprile. Ma tra chi non è del tutto pessimista ecco Giovanni Floris, che dice la sua ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7. Il conduttore di DiMartedì, spiega che "questa volta abbiamo un vantaggio. Quando è arrivata la prima ondata eravamo i primi ad affrontarla, ora abbiamo il vantaggio di guardare gli altri". Un piccolo vantaggio strategico, insomma, che l'Italia potrebbe sfruttare al meglio. Ma non è finita. Floris, infatti, aggiunge: "E poi non abbiamo un presidente folle che si toglie la mascherina". Chiaro il riferimento a Donald Trump e una implicita promozione per l'operato di Giuseppe Conte.

