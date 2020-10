PiazzaPulita, sondaggio Index: Giorgia Meloni sorpassa il M5s, balzo per Fratelli d'Italia dopo le regionali

02 ottobre 2020 a

Corrado Formigli dà conto del sondaggio Index realizzato appositamente per PiazzaPulita, il talk in onda il giovedì sera su La7. La prima rilevazione dopo le elezioni regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari sorride soprattutto a Giorgia Meloni, che non a caso è ritenuta l’unica vera vincitrice di questa tornata elettorale: stando alle intenzioni di voto aggiornate al primo ottobre, Fratelli d’Italia avrebbe finalmente sorpassato il Movimento 5 Stelle, salendo al 16,2 per cento contro il 16 dei grillini.

La Meloni sarebbe quindi alla guida del terzo partito italiano, rafforzando ulteriormente la posizione del centrodestra, dato che il primo è sempre la Lega: per ora Matteo Salvini può tenersi stretto questo 24 per cento, in attesa di tempi migliori. Per quanto riguarda le due principali forze di governo, il Pd è dato al 20,5 per cento mentre il M5s ormai non riesce più ad andare oltre al già citato 16 per cento. Così come Forza Italia non è più in grado di risalire: è inchiodata al 6,1 per cento. Ancora più dietro ci sono Sinistra (3,5), Azione (3,1) e Italia Viva (3). Per quanto riguarda la fiducia nei leader, secondo il sondaggio Index in cima alla graduatoria c’è sempre Giuseppe Conte con il 42 per cento, seguito da Giorgia Meloni (35) e da Matteo Salvini (29).

