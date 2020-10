Barbara Palombelli e Stasera Italia, l'indiscreto: "Piace molto al centrodestra". Bomba politica: "Sarebbe il nome giusto"

10 ottobre 2020 a

"Piace sempre di più al su pubblico, anche a quello di centrodestra". Sul Tempo l'indiscreto su Barbara Palombelli, conduttrice di Forum e di Stasera Italia, assume un colore (politico) molto particolare. A colpire, spiega il quotidiano romano, i suoi "appelli alla unità nazionale", così come il "disappunto verso certe strategie messe in atto dal governo Conte" su reddito di cittadinanza ("Solo il lavoro dà dignità agli italiani") e gestione dell'emergenza coronavirus ("La confusione genera paura").

Proprio la promozione bipartisan della Palombelli, suggerisce il Tempo, rappresenterebbe l'asso nella manica per una possibile ri-candidatura a sindaco di Roma di suo marito, Francesco Rutelli, già alla guida della Capitale dal 1993 al 2001. "Godendo anche degli ottimi rapporti di amicizia con Franceschini (vero reggente del Pd) sarebbe probabilmente lui, il nome giusto da proporre alla guida della capitale. Ma per fortuna alla sinistra non piace vincere facile", conclude caustico l'indiscreto del quotidiano romano.

