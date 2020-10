Andrea Crisanti su Luca Zaia: “Venditore di fumo. Tamponi fai da te? Buffonata, mi viene da piangere”

10 ottobre 2020 a

Andrea Crisanti e Luca Zaia si sono lasciati male dopo aver condotto insieme in maniera brillante la battaglia al coronavirus nelle settimane più drammatiche per il Veneto. Adesso i due sono in scontro perenne: o meglio, è il virologo dell’Università di Padova a non perdere occasione per parlar male del governatore leghista. In un’intervista rilasciata a Tpi, Crisanti ha commentato la proposta dei tamponi fai da te: “Sono una buffonata. Una follia totale, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Non sanno proprio che pesci prendere. Il tampone fai da te non dà nessuna certificazione ed è inutile. Dove vanno a finire quei numeri? Se risulti positivo dove viene scritto? Non risulterebbe nelle stime quotidiane. A che serve allora? Un disastro”.

Insomma, Crisanti è stato categorico su questa proposta, ma è andato anche oltre con le sue dichiarazioni: “Zaia? È diventato un venditore di fumo. Ogni volta tira fuori qualcosa di nuovo. Prima il salivare… poi adesso addirittura questa baggianata del fai da te. Siamo passati da un modello altamente scientifico ed esportabile che avevamo costruito, a una presa in giro. Non sanno davvero più cosa fare - ha chiosato il virologo - mi viene da piangere”. Come risponderà Zaia, semmai deciderà di farlo?

