Alessandro Meluzzi, la terrificante immagine per descrivere il governo Conte: mitragliatori e violenza

Basta un'immagine per esprimere il proprio dissenso rispetto alla linea del governo. E l'immagine scelta da Alessandro Meluzzi, da sempre durissimo nei confronti di Giuseppe Conte & Co per la gestione dell'emergenza coronavirus, parla chiarissimo. Immagine dura, paradossale, grottesca, anche un poco violenta. Nel mirino di Meluzzi ci finiscono le raccomandazioni circa il numero massimo di sei persone in casa e, soprattutto, l'inquietante invito alla delazione avanzato da Roberto Speranza nel corso di Che tempo che fa (il ministro alla Salute ha invitato i vicini a segnalare situazioni "sospette"). Dunque, eccoci all'immagine rilanciata, senza commento, da Meluzzi sui social: un gruppo di poliziotti armati fino ai denti che fa irruzione in una casa. A spiegare l'immagine, la scritta: "Abbiamo sentito tanti auguri a te". Niente da aggiungere.

