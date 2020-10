Otto e Mezzo, la domanda di Lilli Gruber sconvolge ministro e pubblico: "Perché così poco coraggio?"

13 ottobre 2020 a

Una Lilli Gruber insolitamente critica nei confronti del governo, quella che esordisce nella puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 martedì 13 ottobre. Ospite in studio ecco Giuseppe Provenzano, il ministro Pd per il Sud. E subito dopo la sigla ecco che la Gruber parte in quarta e afferma: "Poche ore fa il varo nel nuovo dpcm di Giuseppe Conte, un pacchetto di norme criticato da molti, che sostengono che siano state prese decisioni poco stringenti per contenere questa seconda ondata di coronavirus. Come mai avete avuto così poco coraggio?". E sia Provenzano sia i telespettatori strabuzzano gli occhi: poco coraggio? In che senso? Eccezion fatta per alcune polemiche sulla didattica a distanza per le scuole superiori, non si ricordano molti e autorevoli rilievi critici per il "poco coraggio" di questo pacchetto di norme, che semmai è stato criticato proprio per le ragioni opposte. Tanto che Provenzano lo ricorda alla Gruber: "In verità c'è anche chi dice il contrario". Ma a Lilli non basta, tanto che continua a incalzarlo con domande un pizzico catastrofiste sull'andamento dei contagi e su quel che sarà della nostra povera Italia alle prese col Covid.

