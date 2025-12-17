Otto e Mezzo, Montanari su Meloni: "Votata da meno di un terzo" dei cittadini

"Il bagno di realtà lo sta facendo il Paese". Dopo una giornata di comunicazioni in Parlamento, in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre alla quale parteciperà Giorgia Meloni, Tomaso Montanari si schiera con le opposizioni.

Ospite di Otto e Mezzo nella puntata di mercoledì 17 dicembre su La7, il rettore dell'Università per stranieri di Siena minimizza il numero di chi ha scelto il governo Meloni: "Chi l'ha votato è meno di un terzo, però vorrei sapere cosa ne pensano? A me la situazione sembra peggiorata". Nessuna sorpresa da parte di Montanari. Non è infatti il primo attacco a Meloni e governo.