Otto e Mezzo, Montanari su Meloni: "Votata da meno di un terzo" dei cittadini

"Il bagno di realtà lo sta facendo il Paese". Dopo una giornata di comunicazioni in Parlamento, in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre alla quale parteciperà Giorgia Meloni, Tomaso Montanari si schiera con le opposizioni.
Ospite di Otto e Mezzo nella puntata di mercoledì 17 dicembre su La7, il rettore dell'Università per stranieri di Siena minimizza il numero di chi ha scelto il governo Meloni: "Chi l'ha votato è meno di un terzo, però vorrei sapere cosa ne pensano? A me la situazione sembra peggiorata". Nessuna sorpresa da parte di Montanari. Non è infatti il primo attacco a Meloni e governo.
Tomaso Montanari fuori controllo: "L'Italia ripudia questo governo fascista"Uno sciopero generale sulla manovra che assomiglia tantissimo a un pretesto per attaccare - anche con ferocia - la leade...
Basta pensare a quanto successo in occasione dello sciopero della Cgil, quando lo storico dell'arte ha puntato il dito contro premier e ministri: "Oggi siamo qui per la Costituzione, un progetto di società in cui i giudici non obbediscono al governo, ma alla legge. Una società giusta, che non deporta i migranti in Albania. Una società fondata sul lavoro e non sulla guerra. Una società che faccia pagare le tasse ai più ricchi e liberi i lavoratori dal lavoro povero. Ma il governo Meloni è un governo nemico della Costituzione". Il motivo? "È un governo complice del genocidio di Gaza".