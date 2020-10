Virginia Saba, la fidanzata di Maio non passa la prima prova del concorsone Rai

15 ottobre 2020 a

Virginia Saba avrebbe partecipato al concorsone Rai per le sedi regionali. Il suo nome appare nelle liste pubblicate dall'azienda di Viale Mazzini su chi ha passato la prima prova: la Saba è arrivata al 139° posto, per un posto alla Tgr Molise. La data di nascita è anche la stessa (15 ottobre 1982). Una notizia uscita proprio il giorno del suo 38° compleanno. Dagospia, che ha scovato la notizia, o è "una clamorosa coincidenza o la giornalista sogna il posto fisso a campobasso".

Laureata in Lettere Moderne, ha lavorato a Sky e Mediaset. Per la Saba nel suo passato però c’è anche una carriera come giocatrice di basket. Per diverso tempo infatti ha rivestito il ruolo di capitano nel Virtus Cagliari.

