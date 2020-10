Non è l'Arena, Matteo Bassetti sul dpcm: "Mi piace moltissimo, va nella direzione di interventi locali. Complimenti"

19 ottobre 2020 a

Un Matteo Bassetti controcorrente, quello che dice la sua a Non è l'Arena di Massimo Giletti, su La7 domenica 19 ottobre, sull'ultimo dpcm di Giuseppe Conte per contrastare il coronavirus. Un testo criticato da tanti, maggioranza e opposizione, che rimproverano al premier di non aver preso decisioni puntuali e sostanziali. Retroscena danno conto della rabbia di Comuni ed enti locali, che accusano il premier di aver scaricato a loro ogni responsabilità nel prendere decisioni impopolari per il contenimento dell'epidemia. Ma, come detto, Bassetti è di tutt'altro avviso: "A me, devo dire, questo dpcm piace moltissimo perché va nella direzione di intervenire localmente: bisogna dare questo messaggio. La situazione epidemoiologica è molto diversa - sottolinea -. Ci sono situazioni in cui i contagi sono moltissimi e quindi è giusto come è stato fatto per esempio a La Spezia fare interventi precisi e puntuali per limitare. Questo dpcm è veramente fatto molto bene. Complimenti", conclude con decisione Bassetti. Parole con cui spazza via tutte le accuse, di basso rango, di chi ha puntato il dito contro di lui, accusato di voler fare "politica" tramite il Covid.

