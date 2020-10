Nadia Bengala, confessione piccante dell'ex Miss Italia sui ragazzini: "Sì, ci provano. E non nego che..."

24 ottobre 2020 a

Nadia Bengala, la prima Miss Italia eletta per votazione del pubblico da casa fu incoronata da Fabrizio Frizzi il 3 settembre 198. Dopo la vittoria al concorso ha spaziato tra televisione, cinema e teatro per poi pian piano defilarsi. In una intervista a Dagospia rivela un lato segreto di lei: sui tanti corteggiatori che ha, nonostante lei sia felicemente fidanzata.

"Sono molto corteggiata da ragazzi e ragazzini ma sono fidanzata con lo stesso uomo da molti anni. Certo che se fossi single non andrei di certo in cerca dell’uomo maturo, anch’io proverei ad instaurare una relazione con un ragazzo più giovane di me come hanno fatto molte mie colleghe ed amiche!", ha confessato l'ex Miss Italia

