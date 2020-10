Peter Gomez a Tagadà: "Cretini". Sfogo monumentale, un massacro per tutti: da Giuseppe Conte in giù

27 ottobre 2020 a

"E da ultimo c'è l'immagine dei palazzi", premette Tiziana Panella nel corso della puntata di Tagadà in onda su La7 martedì 27 ottobre. La conduttrice si riferisce agli scontri sulla gestione dell'emergenza coronavirus nelle stanze del potere. Nei palazzi, appunto. "Abbiamo visto lo scontro tra il governo e regioni, quello all'interno del governo, nella maggioranza". Dunque, la Panella si rivolge a Peter Gomez, direttore del sito del Fatto Quotidiano, ospite in collegamento: "Allora come stanno insieme questi piani? Che titolo ha questa storia che stiamo raccontando? Prego". Clamorosa la risposta di Peter Gomez: "La mamma dei cretini è sempre incinta". "Ma che meraviglia Peter, adoro", commenta la Panella. E insomma, i politici tutti - da Giuseppe Conte in giù - se ne tornano a casa con un "cretino" in più.

