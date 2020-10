Peter Gomez contro il M5s Villarosa: "Ci spieghi la riforma del fisco, ha scelto lei di fare il politico. E senza puzza sotto al naso"

05 ottobre 2020 a

Onore al merito a Peter Gomez, vicedirettore del Fatto Quotidiano (e direttore del sito), il quale, nonostante la linea di Marco Travaglio, sostenere il M5s e Giuseppe Conte ad ogni costo, non si esime dal dare una clamorosa lezione al grillino Alessio Villarosa. Il confronto avviene a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove si discute di riforma del fisco. E si dà il caso che Villarosa sia sottosegretario all'Economia nel governo Conte II, insomma uno che di riforma del fisco dovrebbe sapere qualcosa. E invece? Invece niente, non sa spiegare dove vuole andare a parare l'esecutivo, non sa spiegare quale sia il progetto e come si componga la riforma. Dunque, Gomez picchia durissimo contro il pentastellato: "Gradiremmo che ci fossero spiegate le cose con gentilezza, senza la puzza sotto il naso", premette. E ancora, una seconda bordata: "Ha scelto lei di essere portavoce e di fare il politico!", conclude Gomez nella sua intemerata. Che imbarazzo, per Villarosa.

