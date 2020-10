Peter Gomez boccia Giuseppe Conte: "Dpcm? No, DpcNiente". Affondo contro il premier (e Marco Travaglio?)

19 ottobre 2020 a

Più che un Dpcm quello annunciato da Giuseppe Conte ieri, 18 ottobre, è un "DpcNiente". Lo ha detto chiaro e tondo Peter Gomez, direttore de Ilfattoquotidiano.it, che - in collegamento con L'Aria Che Tira, è andato di fatto nella direzione opposta del collega Marco Travaglio, sempre molto impegnato nel difendere il premier. Nel salotto di Myrta Merlino su La7, Gomez ha criticato la mancanza di novità all'interno del decreto anti-coronavirus. "È solo servito per dire ai cittadini di stare attenti. Noi non vogliamo chiudere. La possibilità di lockdown è stata lasciata ai sindaci, chi meglio del sindaco è in grado di conoscere la sua città?".

Ma per Gomez non sarà sempre così: "Fra 15 giorni saremo costretti a prendere nuove misure". Più che un'asserzione quella di Gomez contro il presidente del Consiglio è una batosta. Non è la prima volta che Gomez si scontra con l'operato dei giallorossi. Quest'estate il direttore aveva previsto un futuro ben poco roseo per Conte. Quale? "L'occasione di toglierlo da Palazzo Chigi arriverà più avanti, quando in autunno ci saranno due milioni di disoccupati in più”. Un modo come un altro per dire che Pd e M5s non hanno fatto nulla per prevenire la crisi economica, sempre più drammatica e incalzante.

