Mauro Corona, lo strazio a L'Assedio e il messaggio a Bianca Berlinguer: "Ho visto mia mamma presa a sprangate e andare in coma"

Dopo l'esclusione a Cartabianca per il litigio con Bianca Berlinguer, Mauro Corona è ospite de L'Assedio. Durante la puntata di mercoledì 28 ottobre del programma in onda sul Nove e condotto da Daria Bignardi, lo scrittore si lascia andare a tristi confessioni. "Ho visto la violenza sulle donne. Ho visto mia mamma presa a sprangate e andare in coma. Ecco perché le donne le ho sempre difese, anche nei miei libri", spiega in merito allo screzio e alla "gallina" data alla conduttrice di Rai Tre.

Corona infatti ammette di essere troppo "impulsivo". Questo il motivo di molte sue discussioni. Un messaggio dunque alla conduttrice di Cartabianca: "Mi manca non andare più dalla Bianca. Mi sarebbe piaciuto avere una possibilità di chiedere scusa, in pubblico. Perché è importante chiedere scusa in pubblico", conclude poi sperando in un ritorno a viale Mazzini.

