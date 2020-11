Vittorio Sgarbi, il "no" al lockdown nelle parole di Guido Silvestri: "Niente panico, come gli inglesi sotto alle bombe di Hitler"

01 novembre 2020 a

a

a

Fiermente contro il lockdown, Vittorio Sgarbi, che non condivide l'allarmismo relativo all'emergenza coronavirus, spesso sostenendo posizioni controverse. E oggi, domenica 1 novembre, il critico d'arte prende posizione rilanciando su Twitter un intervento del virologo Guido Silvestri ripreso da Open ( potete leggerlo integralmente qui ) il quale chiede di scongiurare una nuova serrata: "Se faremo un nuovo lockdown ce ne pentiremo. Gli anticorpi stanno arrivando", spiega l'esperto. E ancora, il virologo si appella al buonsenso: "Niente panico". Parole, come detto, apprezzate da Sgarbi, che nel cinguettio mette in evidenza un passaggio di quanto messo nero su bianco da Silvestri: "Cerchiamo tutti di stare calmi (keep calm and carry-on, come dicevano gli inglesi sotto le bombe di Hitler) e di non fare scelte che potremmo rimpiangere amaramente, come quella di un lockdown generalizzato o di richiudere le scuole", conclude Vittorio Sgarbi.

