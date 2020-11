Guido Ruotolo contro Giovanni Toti: "Non ti sputo perché ti profumo"

01 novembre 2020 a

Polemica per la gaffe di Giovanni Toti su Twitter, che per spiegare l'ipotesi di limitare gli spostamenti agli over-70 pur di scongiurare lockdown locali ha scritto: "Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate". Uscita, quella del governatore della Liguria, certo infelice. Ma in buonafede e subito rettificata in un secondo cinguettio. Ma il linciaggio, come detto, è partito. Inesorabile. E a questo massacro ha preso parte anche Guido Ruotolo, fratello gemello di Sandro Ruotolo, entrambi giornalisti. E Guido Ruotolo ha speso parole inaccettabili, terrificanti, contro Toti: "Non ti sputo perché ti profumo (a nome di tutti gli anziani)". Così, su Twitter. Da brividi.

"Anziani non indispensabili allo sforzo produttivo". Toti, lo scivolone (in buonafede) per cui viene massacrato

