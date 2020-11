Dpcm, Annalisa Chirico condivide la proposta delle regioni: "Decessi Covid, età media 82 anni. Salvare anziani e lavoro"

01 novembre 2020 a

a

a

Al netto della gaffe per cui è stato crocifisso, la richiesta di Giovanni Toti accolta poi dalle altre regioni è chiara: per scongiurare un nuovo lockdown, limitare la mobilità di chi ha più di 70 anni. La proposta è stata avanzata al tavolo di confronto tra regioni e governo in vista del prossimo dpcm, in arrivo tra lunedì e martedì. Proposta che Annalisa Chirico mostra di condividere, e lo spiega su Twitter, in sintesi: "L’età media dei decessi Covid è 82 anni, in 3 casi su 4 sono pazienti con altre malattie. Per fronteggiare la pandemia servono risposte mirate sia geograficamente che anagraficamente: proteggiamo gli anziani e consentiamo agli altri di andare avanti. Lavoro lavoro lavoro", conclude la firma del Foglio. Insomma: salvare gli anziani e salvare il lavoro.

"Fermare i clandestini? Non è un regalo ai sovranisti": strage a Nizza, la bordata della Chirico contro il governo dei "porti aperti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.