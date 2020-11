Angela Merkel, Roberto Alessi sui tremori: "Crollo nervoso, il marito aveva una tresca con una sua ex allieva"

Foto: Lapresse

"Le corna sono democratiche - scrive Roberto Alessi su Libero - Angela Merkel ha appena annunciato un lockdown leggero per la sua Germania, e lo ha proclamato ferma come sempre. Ma ve la ricordate quando nel giugno del 2019 a un paio di eventi tremava come una foglia?". «Disidratazione», avevano detto alcuni medici e giornali. "Ora invece si parla addirittura di un crollo nervoso. Vero? Falso?". Non è dato sapersi. E ancora: "Alla base però ci sarebbero state le sue pene d'amore. Leggo: «Il marito, Joachim Sauer aveva una tresca con una sua ex allieva». Oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel sta bene. Tocco ferro per lei?".

