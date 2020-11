Otto e Mezzo, Carlo De Benedetti stana Giuseppe Conte: "Cosa ho notato in conferenza stampa"

04 novembre 2020 a

Anche Carlo De Benedetti critica Giuseppe Conte. L'ex patron di Repubblica, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber appena terminata la conferenza stampa del premier, esordisce: "I provvedimenti presi in questo nuovo Dpcm potevano essere presi giorni fa". Conte ha infatti diviso l'Italia in tre zone: gialle, arancioni e rosse (qui i dettagli). "In ogni caso durante la conferenza stampa - prosegue De Benedetti -, ho visto un certo nervosismo sulla faccia del premier". Per l'imprenditore è colpa della questione "scaricabarile", ossia il continuo scaricarsi reciprocamente le responsabilità tra Stato e Regioni. Un fatto che, sondaggi alla mano, sta mettendo il presidente del Consiglio in una posizione scomoda.

Ma per non sapere né leggere né scrivere De Benedetti punge anche l'opposizione: "Non credo - replica alla conduttrice di La7 - che loro vogliano davvero collaborare, lo dicono solo a parole". Sarà ma anche sul Dpcm Conte è riuscito a tenere fuori i presidenti delle regioni.

