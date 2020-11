Gad Lerner contro il centrodestra: "Criticano le zone rosse? Scendano in piazza e facciano lo sciopero della fame"

06 novembre 2020 a

Gad Lerner si scaglia ancora contro l'opposizione. In collegamento con Agorà, il programma di Rai 3 condotto da Luisella Costamagna, la firma del Fatto dimentica gli errori del governo: "Mi rivolgo ai governatori di centrodestra - esordisce -: se davvero pensano che le misure siano dettate da convenienza politica, allora come minimo devono andare in piazza, fare lo sciopero della fame. Si accusa l’avversario di aver compiuto una infamia assoluta”.

Il riferimento del giornalista è al dpcm firmato da Giuseppe Conte che ha diviso le regioni d'Italia in zone a seconda della gravità dell'emergenza coronavirus che presentano. Peccato però che l'assegnazione è stata fatta sulla base dei dati di dieci giorni fa e vede le regioni del centrodestra penalizzate rispetto a quelle del centrosinistra. Un caso? Forse. Eppure la Campania del piddino Vincenzo De Luca, che fino a ieri denunciava un'impennata di contagi fuori controllo, è finita tra le aree gialle. Non solo, perché Lerner, che chiede all'opposizione di scendere in piazza, dimentica le critiche piovute dalla sinistra sul centrodestra in piazza in protesta contro il governo.

