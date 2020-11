Roberto Burioni contro Bassetti: "Migliaia di persone al cimitero per coronavirus, le spinge il panico?"

10 novembre 2020 a

Nuovo capitolo nelle risse tra virologi. Stavolta è Roberto Burioni, uno dei capostipiti del filone "catastrofista" fin dallo scorso marzo, a replicare in modo polemico a Matteo Bassetti. Il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, intervistato da Libero, tra le altre cose aveva detto: "Gli ospedali sono al collasso per colpa del panico", che spinge tanti positivi al Covid, magari con sintomi blandi, a recarsi nelle strutture ospedaliere anziché restare a casa con la dovuta assistenza medica. "Ma quelle centinaia di persone che finiscono ogni giorno al cimitero a causa di Covid-19, sono spinte dal panico? Basta bugie. Basta bugie. Basta Bugie", scrive su Facebook Burioni, del San Raffaele. Per la cronaca, un collega di ospedale di Burioni, Alberto Zangrillo, la pensa esattamente come Bassetti. ,

