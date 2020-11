Steven Spielberg, la figlia Mikaela nel mondo del porno: "Senza quello, sarei morta in un anno"

11 novembre 2020 a

Mikaela Spielberg, figlia adottiva del noto regista, ha realizzato il sogno di intraprendere una carriera nel mondo del porno. Lo ha rivelato lei stessa al Daily Beast: "Mi ha liberato. Se non avessi fatto il lavoro che dovevo su me stessa e sulle mie relazioni sarei morta entro l'anno". La Spielberg ha spiegato che si tratta di un'occupazione che le piace molto e che le sta dando "un nuovo senso della vita". La 24enne, nello specifico, gira video per la piattaforma a luci rosse ManyVids e viene ripresa da sola nella sua casa di Nashville in Tennessee. "Personalmente non mi piacciono i contenuti hardcore, preferisco impegnarmi in atti soft e passionali", ha continuato.

Nell'intervista, Mikaela ha anche parlato del suo passato, della dipendenza dall'alcol e della depressione. Tutti problemi per i quali, però, non punta il dito contro i celebri genitori. Steven Spielberg e la moglie Kate Capshow, intanto, non si sono espressi sulla vita lavorativa della figlia, ma secondo la ragazza, i due sono fieri della sua crescita personale: "Vedendo come sono tornata a galla dopo aver toccato il fondo un anno e mezzo fa, saranno contenti di avere cresciuto una giovane donna sicura di sé". Parlando di futuro, invece, la giovane Spielberg ha rivelato che il suo obiettivo finale è quello di dipingere e il lavoro nell'industria del sesso è ciò che le garantisce la sicurezza finanziaria per raggiungerlo.

