Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio per il morto al pronto soccorso del Cardarelli: "Lo Stato agisca? Incapace, lo Stato sei tu"

"Lo Stato agisca". Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, si dice sconvolto per il video del paziente positivo al coronavirus trovato morto nel bagno del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli e Vittorio Sgarbi, su Twitter, gli ricorda un semplic dettaglio: "Incapace, lo Stato sei tu!". Rapido e (poco) indolore.

"Le immagini del paziente ritrovato morto nel bagno dell’ospedale Cardarelli di Napoli sono scioccanti - è la dichiarazione del grillino Di Maio -. Siamo di fronte a fatti drammatici e inaccettabili, episodi che ci spingono ad agire come Governo centrale, perché non c’è più tempo". Alla buon'ora, si direbbe. "A Napoli e in molte aree della Campania la situazione è infatti fuori controllo. Non è più questione di opinioni o pareri, qui a parlare è la realtà. Il paziente trovato morto accasciato nel bagno all’ospedale Cardarelli è la più cruda e violenta di numerose testimonianze che mi giungono ogni giorno dagli ospedali campani: persone curate in auto nei parcheggi, altre che muoiono in ambulanze del 118 a cui non viene assegnata la destinazione; altre ancora che neanche vengono prelevate da casa nonostante le continue chiamate".

