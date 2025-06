Leone XIV, il Papa anti-woke fa il pieno di ascolti

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Giubileo delle famiglie”/ Rai 1)

Smentendo clamorosamente che il suo Pontificato sarebbe stato una fotocopia dell’era Bergogliana, Papa Leone XIV in occasione del “Giubileo delle Famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani”, trasmesso in diretta domenica nel day time grazie a uno speciale del Tg1 in onda all’interno di A Sua immagine, mette i puntini sulle i.

«Il matrimonio deve essere tra uomo e donna», ripete l’agostiniano di Chicago. Silenzio tombale di Elly Schlein, dei radical chic e delle élite che volevano trasformare il Vaticano in un braccio armato dell’ideologia woke. Ancora più dolorosi sono i numeri: 26.57% di share di media con 1.585.000 telespettatori ed efficace traino per la seconda parte del contenitore di Rai 1 condotto da Lorena Bianchetti che chiude con una curva vicina ai 2 milioni di spettatori col 25% di share. Un numero che ha sorpreso il mondo pubblicitario per la capacità del “Papa yankee” di mettersi in sintonia con la base cattolica.