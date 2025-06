Affari Tuoi, Valerio e Francesco fanno impazzire le telespettatrici: "Fratelli boni"

Il concorrente, invece, viene da Perugia ed è il pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si chiama Valerio , anche lui fa l'insegnante. Vive in un paesino di 500 abitanti. E insegna in uno degli istituti più antichi d'Italia. Ma nel tempo libero allena anche le giovanili di una squadra di calcio. Valerio ha deciso di partecipare ad Affari Tuoi insieme al fratello. Il suo nome è Francesco e anche lui fa l'insegnante. Insieme hanno giocato col pacco numero 7.

Oggi, martedì 3 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi , il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . Prima di presentare il nuovo concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Piemonte. Si chiama Martina, viene da Torino e nella vita fa l'insegnante.

Intanto sui social, tantissime telespettatrici sono rimaste abbagliate dalla bellezza di Valerio: "ma perché io faccio l’insegnante da anni e non mi è mai capitato manco di sfuggita un collega così?", "e siamo seduti per quest’altro manzo col fratello altrettanto manzo", "Ad avercene di insegnanti così!!! giovani, belli e gaiardi!!!", "No ma raga altri fratelli boni, no ma che questa dinastia continui all’infinito".